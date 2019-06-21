الشمس يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لقطاع ناشئي الكرة الطائرة

أعلن نادي الشمس برئاسة اسامة أبو زيد، عن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع ناشئين الكرة الطائرة بالنادي برئاسة مدحت على المشرف على القطاع.

ويتولى تدريب فريق 16 سنة بنات عصام جامبو، وابراهيم محمد فريق 14 سنة ومحمد ايكا فريق 12 سنة،

في حين تتولى نشوى سامي تدريب فريق 10 سنوات، ويقود مجدي محمد فريق 8 سنوات.

وتتولي إسراء إسماعيل مهمة اصابات الملاعب.

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وتم تعيين أحمد مبارك لتدريب فريق 19 سنة بنين وشريف عبدالوهاب لتدريب

فريق 17 سنة و جمال على فريق 15 سنة وشريف عبدالله فريق 13 سنة وعزوز عبده فريق 11 سنة ومراد الفي فريق 9 سنوات.

ويتولى مراد الفي مهمة الإشراف على قطاع البراعم، في حين يتولى مروان صالح مهمة مدرب الإعداد البدني لقطاع الناشئين.

وتم تعيين الدكتور بيتر شاكر أخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب.