نيمار يعلن عن رأيه فى هازارد

تحدث النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، عن رأيه في ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد والقادم من الإنجليزي. تشيلسي الإنجليزي. وقال نيمار لصحيفة آس” الإسبانية “إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين ملأوا الملاعب، وهو ما يظهر مدى الإعجاب الكبير به.” واشارت العديد من التقارير إلي اقتراب نيمار من الانضمام إلي ريال مدريد في رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

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