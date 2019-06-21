رياضة | تريزيجيه يسجل هدفه الدولي السادس مع منتخب مصر في شباك زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يسجل هدفه الدولي السادس مع منتخب مصر في شباك زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي في تسجيل الهدف الاول لمنتخب مصر في شباك منتخب زيمبابوي في المباراة المقامة بينهما حاليًا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف "تريزيجيه" في الدقيقة 41 من زمن اللقاء من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء منتخب زيمبابوي، معلنا عن تقدم منتخب بلاده.

ويعتبر هذا الهدف الدولي رقم 6 لمحمود حسن تريزيجيه خلال مشواره مع منتخب مصر، حيث سبق وسجل 5 أهداف دولية، 2 في مباراتين وديتين ضد غينيا الاستوائية، وغينيا، و3 أهداف في مباريات رسمية في اي سواتيني وتونس والنيجر، قبل أن يسجل هدفه الرسمي الرابع اليوم.

كما يعد هدف "تريزيجيه" الهدف رقم 160 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا