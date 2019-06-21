رياضة | منتخب مصر يُنهي الشوط الأول أمام زيمبابوي متقدما بهدف رائع لـ"تريزيجيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يُنهي الشوط الأول أمام زيمبابوي متقدما بهدف رائع لـ"تريزيجيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام زيمبابوي متقدما بهدف نظيف، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة بافتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف، وفي الوسط أشرك طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد وأمامه الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح ومروان محسن.

بداية المباراة كانت عباراة عن ضغط من المنتخب الوطني منذ الدقائق الأولى حيث مرر محمد صلاح كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء تصدى لها سيباندا حارس زيمبابوي، ثم كرة أخرى من تريزيجيه أبعدها دفاع الضيوف عن مرماه.

في الدقيقة الخامسة كانت أول المحاولات الهجومية لمنتخب زيمبابوي بعدما مرر خاما بيليات الكرة بينية ميشويكي الذي انقض عليه محمود علاء مدافع مصر محولا الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن عمل رائع بين الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومروان محسن مرر الاخير الكرة إلى صانع ألعاب بيراميدز ليسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس زيمبابوي ببراعة لتصل الكرة إلى أيمن أشرف سددها بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة مرتدة انطلق خاما بيليات ومرر الكرة إلى كارورا لكن دفاع مصر أفسد خطورة هذه الهجمة في الدقيقة ١٠.

وانطلق محمد صلاح من الناحية اليمنى ليمرر الكرة إلى المحمدي الذي بدوره لعب الكرة داخل منطقة الجزاء لتجد قدم عبد الله السعيد ويسدد كرة قوية في الدقيقة ١٢ لكنها علت عارضة حارس زيمبابوي بقليل ومهدارا فرصة هدف محقق لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة ١٧ مرر عبد الله السعيد كرة طولية متقنة إلى محمد صلاح الذي استقبل الكرة بشكل رائع وراوغ لونجا ظهير أيسر زيمبابوي ليسدد الكرة فوق عارضة سيباندا حارس الضيوف بسنتميترات قليلة.

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وارتكب أحمد المحمدي خطأ في الدقيقة ١٩ لتصل الكرة إلى كارورو مهاجم المنتخب الزيمبابوي، لكن دفاع لاعبو منتخب مصر أبعد الكرة، لينطلق المحمدي ويمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، لم يجد من يضعها داخل الشباك، وتضيع فرصة على منتخب مصر.

وسدد أيمن أشرف كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٣ بعدما وصلته من أقدام مدافعي زيمبابوي لكن تصويبه مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الضيوف.

واستمر ضغط منتخب مصر على دفاعات زيمبابوي حيث مرر محمد صلاح كرة عرضية في الدقيقة ٢٤ لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى عبد الله السعيد.

ومن هجمة منظمة وبعد عدة تمريرات مميزة لمنتخب زيمبابوي وصلت الكرة إلى موسانا الذي سددها قوية لكن محمود علاء ارتمى أمامها لترتطم بجسده وتبعتد عن منطقة جزاء منتخب مصر.

وتسلم محمود تريزيجيه الكرة من الناحية اليسرى ليمررها متقنة في الدقيقة ٣٠ إلى محمد صلاح الذي حاول مراوغة لونجا ظهير أيسر زيمبابوي لكنه اختر التسديد على المرمى لكن كرته وصلت سهلة بين أحضان الحارس سيباندا.

وهدأ "رتم" المباراة لمدة ١٠ دقائق لم تشهد أي خطورة على كلا الحارسين، حتى جاءت الدقيقة ٤١ عندكا انطلق محمود حسن "تريزيجيه" مرواغا مدافع زيمبابوي وسدد الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الأول لمنتخب مصر، ومطلقا الفرحة في المدرجات الممتلئة بالجماهير.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أي جديد لينتهي هذا الشوط بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.