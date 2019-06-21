رياضة | عاجل.. إصابة قوية لنجم المنتخب في مباراة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية لنجم المنتخب في مباراة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي، لإصابة قوية في مباراة زيمبابوي المقامة حاليا على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

ومرت 30 دقيقة من عمر مباراة مصر ضد زيمبابوي المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

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وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء سيطرة مصرية وخطورة كبيرة من جانب نجمنا المصري محمد صلاح وضياع عدة فرصة مؤكدة من عبد الله السعيد.

ويحاول منتخب زيمبابوي مجاراة نسق المنتخب المصري، حيث يحاول من الحين للآخر مباغتة الفراعنة وصناعة هجمات منظمة لكن دفاع المنتخب الوطني لها بالمرصاد.