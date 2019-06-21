رياضة | 30 دقيقة.. مصر 0-0 زيمبابوي (افتتاح أمم إفريقيا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 دقيقة.. مصر 0-0 زيمبابوي (افتتاح أمم إفريقيا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة مصر ضد زيمبابوي المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

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وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء سيطرة مصرية وخطورة كبيرة من جانب نجمنا المصري محمد صلاح وضياع عدة فرصة مؤكدة من عبد الله السعيد.

ويحاول منتخب زيمبابوي مجاراة نسق المنتخب المصري، حيث يحاول من الحين للآخر مباغتة الفراعنة وصناعة هجمات منظمة لكن دفاع المنتخب الوطني لها بالمرصاد.