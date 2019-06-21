رياضة | كلمة الرئيس السيسي في حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة الرئيس السيسي في حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين والمقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا.

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وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة المقامة حاليا على ملعب القاهرة: "أهلا بجميع المنتخبات الإفريقية في مصر أهلا بكم في بلدكم الثاني".

وتابع: "على بركة الله أفتتح بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين".