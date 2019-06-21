رياضة | تشجيع حماسي كبير من جماهير ملعب القاهرة بعد نزول المنتخب للإحماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشجيع حماسي كبير من جماهير ملعب القاهرة بعد نزول المنتخب للإحماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الجماهير المتواجدة فى إستاد القاهرة الدولى، بتحية لاعبي مصر بشكل قوى خلال عملية الإحماء قبل مباراة مصر وزيمبابوى فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ونال النصيب الأكبر من التحية نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح الذى قامت الجماهير بمناداته من كل أرجاء الملعب.

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وتقع مصر ضمن المجموعة الأولي التي تضم أيضاً كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.