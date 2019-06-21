اونلاين | يلا شوت أون لاين Goal Trezeguet مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر SalaH رابط متعدد الجودات ON TIME

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الان مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم الجمعة 21-6-2019 في بطولة كأس امم افريقيا 2019 (تغطية مباشرة)

متابعة مباراة مصر وزيمبابوي من الأمور التي تشغل بال المشاهد العربي خلال الساعات القليلة الماضية حيث سيستضيف الفراعنة رفقاء خاما بيليات في اللقاء الإفتتاحي للعرس الأفريقي الكبير الذي يقام بمشاركة 24 منتخب للمرة الأولى في التاريخ.

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ويسعى محمد صلاح إلى قيادة منتخب بلاده نحو الحصول على اللقب الذي سيزيد من أسمهمه وفرصه في الحصول على الكرة الذهبية بعد أن قاد فريقه ليفربول الإنجليزي إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

وفي حالة نجح مو في قيادة الفراعنة لحصد اللقب الدولي والجمع بين النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات سيتفوق على منافسه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يقترب من الخروج وتوديع كوبا امريكا رفقة التانجو ويكون مو الفائز الأكبر.

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