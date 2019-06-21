اونلاين | سوبر صلاح: مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في بث مباشرegypt sAlAh رابط يوتيوب مباراة مصر| يلا شوت eGYPt | يوتيوب TiMe لايف

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مو صلاح Mo Salah متابعة مباراة مصر وزيمبابوي على الهواء مباشرةً جودة عالية تعليق عربي

يحل منتخب زيمبابوي اليوم الجمعه ضيفاً على المنتخب المصري في المباراة التي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وبي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 وتكلفة الإشتراك في القنوات القطرية باهظة الثمن ينشر لكم موقع الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي أبرز روابط البث التي تمكنهم من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

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ويمكن لعشاق المنتخب المصري متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر الخاصة بمواقع يلا كورة Yalla Kora Hd والأسطورة لايف Ostora Live بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع بالإضافة إلى روابط يلا شوت Yalla Shoot وكذلك كورة ستار Kora Star.

كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث الأخرى التي تقوم بنقلها مواقع متخصصة مثل رائد نشر الفيديوهات في العالم يوتيوب Youtube Hd وغيرها من المواقع الأخرى المتخصصة في نقل تلك المباريات الكبرى ولعل من أبرزها لايف فور إتش دي Live7HD

وكانت مجموعة قنوات تايم سبورتس قد أعلنت عن نقل المباريات الخاصة بالأمم الأفريقية على الهواء مباشرةً عبر قنواتها على التردد الأرضي مع التعاقد مع أكبر المعلقين العرب مثل علي سعيد الكعبي وفهد العتيبي وبلال أحمد علام وغيرهم.

كما تتضمن قناة تايم سبورت على فريق عمل محترف يقوده الإعلامي الكبير أحمد شوبير وسيف زاهر مع باقة من ألمع المحللين العرب مثل الشيخ طه إسماعيل والقناص عماد متعب وحازم إمام والكابتن أيمن يونس ووليد صلاح الدين.