اونلاين | يلا لايف taktikkora live مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر kooralive (محمد صلاح) رابط شاهد مباراة مصر (0-0) يلا شوت

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تقام اليوم الجمعة افتتاحية مباريات كأس الامم الافريقية التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره منتخب زيمبابوي على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي ويبحث الكثير من الأشخاص عن روابط البث المباشر التي ستمكنهم من متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً وهو ما يوفره لكم موقع الخليج 365 الرياضي عبر روابط البث في التقرير أدناه.



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يذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب زيمبابوي والكونغو الديمقراطية والمنتخب الأوغندي حيث تمثل المباراة الأولى عنق زجاجة يسعى من خلالها المكسيكي خافيير أجيري إلى كسب الثقة.



ومن المنتظر أن يدخل المنتخب المصري المباراة بتشكيلته الإعتياديه التي يلعب بها أجيري 4-2-3-1 بوجود محمد الشناوي في حراسة المرمى مع أيمن أشرف وأحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي مع ثنائي وسط ميدان محمد النني وطارق حامد.



في الوقت الذي سيكون فيه الثلاثي عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح مسؤولون مسؤولية كاملة عن إيصال الكرة إلى المهاجم الوحيد مروان محسن لتسجيل الكرة في الشباك لحصد الثلاثة نقاط التي ستضع الفراعنة على رأس المجموعة الأولى.