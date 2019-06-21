اونلاين | KOOORA GOAL مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر KOORA LIVE كول كورة مباراة مصر بدون تقطيع رابط يوتيوب سريع مباشر

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تنطلق أول مواجهات بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بمباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت مصر اليوم الجمعة 21 يونيو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والمجموعة التي يقعا فيها والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين المتوقعة ..

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 4 مرات، فازت بهم مصر جميعًا.

- المجموعة : وقع المنتخبان في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من الكونغو وأوغندا.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقناني beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR

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- المعلقين : محمد علي وحاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي وأيمن الكاشف

- تشكيلة منتخب مصر المتوقعة : محمد الشناوي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وباهر المحمدي وطارق حامد ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن

يذكر أن مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ستقام على استاد القاهرة غدًا في تمام العاشرة مساءً.