اونلاين | كورة أون لاين Yalla egypt مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر ABO MAKA أبو صلاح رابط ON linE ماتش مصر لايف live bein MA

مشاهدة مباراة منتخب مصر، مع منافسه منتخب زيمبابوي كورة ستار، كورة أون لاين يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية يلا شوت على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006 تابع لايف، بين سبورتس الرياضية.

كورة ستار أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية يلا شوت، كورة أون لاين والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي Kora Live، Yala shoot عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب beIN Sports منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا مشاهدة بدون تقطيع.

كورة لايف استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لممتخب مصر يلا شوت، كورة أون لاين، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم التي تنظمها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل Kora Online، محمد الشناوي - أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن اشرف - طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مروان محسن كورة ستار، يلا تابع.

Advertisements

يلا شوت يطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة beIN Sports، بين سبورتس حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة Yala shoot، إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، كورة أون لاين، لايف كورة.

كورة أون لاين تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا يلا تابع مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، يلا شوت، كورة لايف، يلا تابع حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني Kora Live عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث Yala shooT.

مشاهدة مباراة Egypt Zimbabwe في Can Africia 2019 يلا شوت، كورة أون لاين في النسخة الأولى منذ عام 2006 في مصر يلا تابع، كورة لايف، شاهد المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، beIN Sports، Kora Live.