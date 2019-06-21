اونلاين | رابط ON EGYPT مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر (MoHaMeD SaLaH) تايم سبورت مباشر kora star يلا شوت كورة اون لاين Ma

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يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب زيمبابوي، في المباراة الإفتتاحية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام فعالياتها في مصر (خلال الفترة من الجمعة، 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019)، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، يوم غدًا الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 .

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ويسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري، لتحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية، من أجل ضمان أكبر الحظوظ في التأهل للأدوار التالية مبكرًا، مستغلاًا الكتيبة المدججة بالنجوم المحترفين يقودهم النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

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في حين يسعى منتخب زيمبابوي لإحداث المفاجأة والتغلب على منتخب مصر مضيف البطولة استغلالاً للعناصر الشابة، لكي يسهل مهمته في بقية مباريات المجموعة الأولى التي تضم لجانب زيمبابوي كلا من الكونغو الديمقراطية ومصر وأوغندا.

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وسوف تنطلق أحداث مباراة مصر وزيمبابوي في تمام الساعة الـ 10 مساءًا بتوقيت القاهرة والـ 11 مساءًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS Max HD 1 وهي الناقل الرسمي للبطولة، فضلا عن قناة Time Sport المصرية.

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ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي - أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي - محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح - مروان محسن.

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وعلى الجانب الآخر سوف يدخل منتخب زيمبابوي بتشكيل يضم كلا من : جورج تشيجوفا - جيمي دزينجاي - أليك موديمو - دايفينج ليونجا - تيناغ حاديبي - داني فيري - خامات بيليات - مارشال مونيتسي - موتيزوا - نياشا موشيكوي - إيفانز روسيك.