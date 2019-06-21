شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: مصر (0) وزيمبابوي (0).. افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره زيمبابوي، على استاد القاهرة، في افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.

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ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد الشناوي، جنش، عمر جابر، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود الونش، نبيل عماد دونجا، على غزال، وليد سليمان، عمرو وردة، أحمد حسن كوكا، أحمد على.

تشكيل زيمبابوي:

حراسة المرمى: سيباندا.

الدفاع: نونجا، هاديبي، موديمو، درايكوا.

الوسط: ناكامبا، مونينشي، موسونا، بيليات، كارورو.

الهجوم: موشيكوي.

أحداث المباراة: