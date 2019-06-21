شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يجري تعديلًا في تشكيل المنتخب قبل بداية مباراة زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تعديلًا في التشكيل الأساسي لمباراة زيمبابوي، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأشرك الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني أيمن أشرف بدلاً من أحمد أيمن منصور، في مركز الظهير الأيسر، دون الكشف عن سبب هذا التعديل.
ليصبح تشكيل المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.
الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.
ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد الشناوي، جنش، عمر جابر، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود الونش، نبيل عماد دونجا، على غزال، وليد سليمان، عمرو وردة، أحمد حسن كوكا، أحمد على.
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