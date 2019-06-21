شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية للاعب نيجيريا بعد إصابته بتوقف في عضله القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، إثر سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

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وقال رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لمجموعة الإسكندرية، في تصريح مساء اليوم الجمعة، إن اللاعب حالته مستقرة ويمكنه اللعب غدا حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

وأوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل «جفاف»؛ ما أدى لإصابته، اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أية مواقف شبيهه.

وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب.