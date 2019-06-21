شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية أثناء المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد معسكر منتخب نيجيريا حدثا مفزعا بسقوط اللاعب صامويل كالو مغشيا عليه خلال التدريب اليوم الجمعة.

وتقيم نيجيريا معسكرها في مدينة الإسكندرية، إذ تتواجد في المجموعة الثانية برفقة: غينيا، ومدغشقر، وبورندي.

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وتعرض كالو لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، استعدادا لمواجهة بوروندي غدا السبت في استاد الإسكندرية حيث فوجئ الجميع بسقوطه مغشياً عليه، مما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب. ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، هناك حيث خضع لقسطرة في القلب.

كالو (21 عاما) يلعب في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.

اللاعب تعرض لفاجعة في مارس الماضي، عندما تعرضت والدته للاختطاف، قبل أن يُطلَق سراحها مقابل فدية مالية.