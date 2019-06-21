شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية أثناء المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شهد معسكر منتخب نيجيريا حدثا مفزعا بسقوط اللاعب صامويل كالو مغشيا عليه خلال التدريب اليوم الجمعة.
وتقيم نيجيريا معسكرها في مدينة الإسكندرية، إذ تتواجد في المجموعة الثانية برفقة: غينيا، ومدغشقر، وبورندي.
وتعرض كالو لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، استعدادا لمواجهة بوروندي غدا السبت في استاد الإسكندرية حيث فوجئ الجميع بسقوطه مغشياً عليه، مما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب. ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، هناك حيث خضع لقسطرة في القلب.
كالو (21 عاما) يلعب في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.
اللاعب تعرض لفاجعة في مارس الماضي، عندما تعرضت والدته للاختطاف، قبل أن يُطلَق سراحها مقابل فدية مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية أثناء المران المسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.