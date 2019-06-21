شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا: كأس الأمم الإفريقية صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كالوشا بواليا، نجم الكرة الإفريقية، منتخب زامبيا السابق، أن بطولة كأس أمم إفريقيا فى نسختها الثانية والثلاثين، المقامة فى مصر وانطلقت أمس، ستكون صعبة للغاية بسبب قوة المنتخبات المشاركة فى البطولة. وقال بواليا فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: «من الصعب ترشيح منتخبات بعينها من أجل اقتناص لقب كأس الأمم بسبب تطور كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتواجد فى كل منتخب نجم عالمى مثل السنغال يوجد فيه ساديو مانى، والجزائر رياض محرز، وحكيم زياش فى المغرب». وعن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قال: «محمد صلاح ليس نجم الفراعنة فقط بل هو نجم إفريقيا بأكملها وفوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا يمنحه دافعا كبيرا نحو معانقة لقب كأس أمم إفريقيا ولديه دوافع كبيرة فى البطولة». وأضاف أن محمد صلاح سيكون بمثابة مفتاح الفراعنة من أجل الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، مشددا على أنه يريد تقديم أفضل ما لديه للفوز بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب فى العام الحالى. وأشار إلى أنه يرى أن المنتخب المغربى يمثل قوة كبيرة فى بطولة الأمم الإفريقية ولكنه لم يظهر بمتسوى جيد فى المباراتين الوديتين أمام جامبيا وزامبيا، ولكن ذلك لا يعكس المستوى الحقيقى لـ«أسود الأطلس». واختتم تصريحاته قائلًا: «توجد منتخبات أخرى من الممكن أن تحرج المنتخبات الإفريقية الكبيرة أبرزها كينيا وزيمبابوى، ومن المحتمل أن يكون هناك مفاجآت فى البطولة».