شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل استاد القاهرة لحضور حفل افتتاح أمم أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى استاد القاهرة الدولى، لحضور حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، فى المباراة التى ستجمع بين مصر وزيمبابوى، فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

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