شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي: «صلاح» و«السعيد» يقودان منتخب مصر في مواجهة زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة ضد نظيره زيمبابوي، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد أيمن.
الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.
الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.
ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد الشناوي، جنش، عمر جابر، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود الونش، نبيل عماد دونجا، علي غزال، وليد سليمان، عمرو وردة، أحمد حسن كوكا، أحمد علي.
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