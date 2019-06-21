شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة الأرجنتين مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت الصحف الأرجنتينية هجومًا عنيفًا على «راقصى التانجو» بعد التعادل أمس مع باراجواى بنتيجة 1/1، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كوبا أمريكا.

ووضعت صحيفة «أوليه» عنوانًا يقول: «ضربة قوية مرة أخرى وأداء سيئ»، فيما قالت صحيفة «لا ناسيون» فى عنوانها: «ظهور آخر مخيب للآمال».

أما صحيفة «إل ديا دى لابلاتا» فعنونت قائلة: «كما هو الحال دائمًا، عندما تشعر بالإثارة يحبطك المنتخب الأرجنتينى».

فى نفس السياق، حقق ليونيل ميسى رقمًا مميزًا أمام باراجواى بالرغم من الخروج بالتعادل والخروج بنقطة وحيدة، وسجل «البرغوث» فى شباكه 5 أهداف، كلها من الكرات الثابتة، مقسمة ما بين ركلة ثابتة و4 ركلات جزاء، حيث فى آخر ثلاث نسخ من بطولات كوبا أمريكا، سجل ميسى 4 من 5 ركلات ثابتة بما فى ذلك ركلات الترجيح، أما الكرة التى أضاعها فكانت ركلة جزاء ضد تشيلى فى نهائى 2016.

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ووصل ميسى إلى الهدف التاسع له فى بطولة كوبا أمريكا، كما رفع رصيده من الأهداف مع منتخب الأرجنتين إلى 68.

من جانبه قال ميسى: «هناك حالة من التصميم لدى اللاعبين على تحقيق الفوز أمام قطر من أجل التأهل إلى الدور الثانى، ونسعى جاهدين إلى تقديم أفضل أداء لدينا».

وأضاف: «علينا أن نواصل النظر إلى الأمام من أجل الفريق، فى الدقائق الأولى تحكمنا فى الكرة بشكل جيد، لكن بعد تقدم باراجواى بهدف ارتبكنا بعض الشىء، وفى الشوط الثانى فعلنا كل ما فى وسعنا ونجحنا فى تسجيل هدف التعادل».

فيما قال سكالونى، المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين: «لم يعد لدينا حل الآن سوى تحقيق الفوز، نحن محظوظون بالبقاء أحياء، علينا أن نلعب مثلما ظهرنا فى الشوط الثانى، أن نلعب بتوازن ونستطيع التعامل مع المباراة».

وأضاف سكالونى: «الشوط الأول لم يكن جيدا، لعبنا بيأس فى أوقات ولم نقدر على التحكم فى اللعب أو خلق فرص. فريق مثل الأرجنتين عليه الفوز دائما، الضربة الأولى تكون صعبة، لكننا أكدنا على اللاعبين بين الشوطين بأننا استقبلنا مجرد هدف واحد».

خسرت الأرجنتين أمام كولومبيا وسقطت فى فخ التعادل أمام بارجواى، حيث أصبح لزاما على راقصى التانجو تحقيق الفوز على قطر فى المباراة المقبلة، لكى تضمن تأهلها إلى دور ربع النهائى، وفى حالة عدم فوز باراجواى على كولومبيا سوف تنتظر نتائج المجموعتين الأولى والثالثة، آملًا فى العبور إلى دور الـ 8 كأفضل ثالث.