شكرا لقرائتكم خبر عن «تحكم» ومدينة الملك عبدالعزيز يناقشان تصنيع أول طائرة لاسلكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) عقد أمس (الخميس) ثاني اجتماع دوري بين فريقي عمل الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية «تحكم» ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول تصنيع الطائرة اللاسلكية بهدف توطين الصناعة عقد أمس (الخميس) ثاني اجتماع دوري بين فريقي عمل الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية «تحكم» ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول تصنيع الطائرة اللاسلكية بهدف توطين الصناعة الرياضية وذلك في (مقر المدينة بالرياض) تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية. وترأس فريق عمل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم وضم فاضل العنزي وأحمد الرفدان ويوسف الجراح وعزام العرفج ونايف الدبيان، فيما ترأس فريق عمل مدينة الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله اليوسف وضم بتول السويلم ونجد الربيع والمهندس أوس المسلم والمهندس أحمد الوهيد والمهندس عبدالرحمن التويم والمهندس يزيد المثيب. وتم خلال الاجتماع مناقشة التصميم الهيكلي للطائرة والمواد المصنعة بها تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع المدينة سابقاً في عدة مجالات ومنها خط انتاج الطائرات، حيث نوقش التصميم الأولى للطائرة وفق عمليات حسابية ومعايير عالمية للطائرات الرياضية من هذا النوع، والمواد التي ستصنع منها تمهيداً للشروع في تصنيع أول طائرة رياضية في المملكة، إذ ستتواصل الاجتماعات بين الجانبين للتنسيق في هذا المشروع الذي سيفتح آفاقاً أوسع لتوطين الصناعة كأحد أهم العوامل لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي. ‏‫من جهاز الـ iPhone الخاص بي



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