شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ينهي مشكلة مكافآت لاعبي الكاميرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ياوندي)

توجه لاعبو منتخب الكاميرون لكرة القدم اليوم (الجمعة) إلى مصر للدفاع عن لقبهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما رفضوا مغادرة ياوندي الخميس لخلاف بشأن مكافآتهم المالية، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

وكتب وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل عبر صفحته على موقع فيسبوك «في الطريق إلى مصر مع الأسود غير المروضة»، مرفقا ذلك بصور للاعبين في مطار العاصمة الكاميرونية.

وأضاف المسؤول «أقود بعد ظهر هذا اليوم في اتجاه القاهرة، البعثة الرسمية للكاميرون إلى كأس أمم أفريقيا».

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وكان لاعبو المنتخب المتوج باللقب في نسخة 2017 في الغابون، قد رفضوا السفر الخميس احتجاجا على المكافآت. وعقد وزير الرياضة اجتماعا مع اللاعبين للتوصل الى حل للمسألة.

واقترح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مكافأة إضافية للاعبين تصل قيمتها إلى 7600 يورو ترتبط بأدائهم في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19يوليو المقبل. لكن اللاعبين أكدوا في رسالة إلى الوزير «وقف أي مفاوضات» مع الجانب الرسمي، معتبرين أن المكافأة المقترحة «غير كافية»، لكن مؤكدين أنهم «سيسافرون إلى مصر الجمعة».

ويخوض المنتخب مباراته الأولى الثلاثاء ضد غينيا بيساو في الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم غانا وبنين.