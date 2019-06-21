بث مباشر لحظة بلحظة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 .. مصر 0 X زيمبابوي 0...

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جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقة 2019 في تمام الساعة الـ10 مساء على إستاد القاهرة.

بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في إفتتاح كأس الأمم الإفريقية بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ويسعى المنتخب المصري لتحقي الفوز في المبارة الأولى له في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره وذالك للمرة الـ5 في تاريخ البطولة بعد أن سبق له ونظمها 4 مرات من قبل كان أخرها عام 2006 وتوج بها الفراعنة وكان ذالك للمرة الـ5 في تاريخه. تشكيل منتخب مصر قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمصر بدأ مباراة زيمبابوي بتشكيل مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمود علاء ، وأحمد حجازي ، وأحمد المحمدي ، وأحمد أيمن منصور ، وطارق حامد ، ومحمد النني ، ومحمد صلاح ، وعبدالله السعيد ، ومحمود حسن "تريزيجيه" ، ومروان محسن. بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ويسعى المنتخب المصري لتحقي الفوز في المبارة الأولى له في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره وذالك للمرة الـ5 في تاريخ البطولة بعد أن سبق له ونظمها 4 مرات من قبل كان أخرها عام 2006 وتوج بها الفراعنة وكان ذالك للمرة الـ5 في تاريخه.قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمصر بدأ مباراة زيمبابوي بتشكيل مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمود علاء ، وأحمد حجازي ، وأحمد المحمدي ، وأحمد أيمن منصور ، وطارق حامد ، ومحمد النني ، ومحمد صلاح ، وعبدالله السعيد ، ومحمود حسن "تريزيجيه" ، ومروان محسن. انتظروا أحداث المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها.. نزول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الملعب الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 01.. خطأ لصالح طارق حامد في وسط الملعب 02.. رأسية من مروان محسن إلا أن حارس زيمبابوي يتألق ويتصدى

03.. سيطرة كبيرة من المنتخب المصري Advertisements 04.. كرة خطيرة من لاعب زيمبابوي ولكن حجازي يتدخل ويخرج الكرة لركنية 05.. الركنية تنفذ بشكل سيء وتخرج إلى ضربة مرمى للفراعنة 07. كرات عرضية كثيرة من لاعبي المنتخب المصري ولكن الحارس سيباندا يتألق 08.. عبدالله السعيد يسدد كرة خطيرة وسيباندا يتصدى، لتردد إلى تريزيجيه الذي يسدد خارج المرمى

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