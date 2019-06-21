شكرا لقرائتكم مالديني واثق من حسم مفاوضات ميلان مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب اللاعب السابق باولو مالديني، المشرف على الكرة في نادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن شعوره بالتفاؤل حيال مفاوضاته مع مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني حول شراء بعض لاعبي الأخير.

وقال مالديني في تصريحات نقلتها عنه يوم الجمعة صحيفة "أس" الإسبانية: الرحلة كانت جيدة، دائما ما نأتي بأخبار جيدة من أجل جيامباولو مدرب ميلان، نشعر بالتفاؤل حيال ميلان.

وسافر مالديني خلال اليومين الماضيين إلى العاصمة الإسبانية مدريد برفقة مدير الكرة في ميلان، الكرواتي زفونيمير بوبان، من أجل الاجتماع مع رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز من أجل التفاوض بشأن ضم بعض من لاعبي النادي الملكي.

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يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي ليخفق في التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولذلك، يتطلع النادي الإيطالي لشراء بعض اللاعبين الذين قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عدم الاعتماد عليهم خلال الفترة القادمة.

ويأتي اللاعب الإسباني داني سيبايوس على رأس قائمة لاعبي ريال مدريد الذين يرغب إيه سي ميلان في ضمهم، وذلك نظرا للأداء الكبير الذي يقدمه مع منتخب إسبانيا حاليا في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما بإيطاليا.

كما يهتم ميلان أيضا بضم اللاعب بورخا مايورال الذي يلعب أيضا بين صفوف المنتخب الإسباني تحت 21 عاما، هذا بالإضافة إلى النرويجي مارتين أوديجارد، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.