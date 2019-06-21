max لايف صلاح: بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر يلا شوت yalla shoot لايف بث مباشر مصر...

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أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيلة منتخب الفراعنة الرسمية لمباراة زيمبابوي، محمد الشناوي حارس المرمي ومحمد المحمدي الظهير الأيمن، حجازي ومحمود علاء في عمق الدفاع، وأحمد أيمن منصور في اليسار، وفي عمق الوسط طارق حامد والنني، وفي الوسط الهجومي صلاح وعبد السعيد و تريزيجيه، ومروان محسن وحيداً في الهجوم.

مباراة مصر وزيمبابوي ستبدأ بعد نهاية حفل افتتاح أمم أفريقيا الذي قارب على نهايته الآن.

النشيد الوطني لمنتخبي مصر وزيمبابوي الآن وحضور جماهيري ضخم يقدر بأكثر من 70 ألف مشجع في ستاد القاهرة.