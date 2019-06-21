bien كورة لايف.. مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر بين سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر

بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي كورة لايف بث مباشر، يستقبل ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد زيمبابوي في لقاء الجولة الأولى وافتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 في تمام الساعة 22:00 مساءاٌ بتوقيت مصر 23:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي، قناة بي ان سبورت beIN SPORTS ماكس max 1-2 بث مباشر HD مباريات أمم أفريقيا 2019.

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تردد قناة أون سبورت 1 : 10853 أفقي

تردد قناة تايم سبورت: 11449 أفقي

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