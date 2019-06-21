BeIN كورة ستار.. مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر Sport يلا شوت | مشاهدة ماتش مصر وزيمبابوي بث مباشر بي...

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر، يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد زيمبابوي في لقاء الجولة الأولى وافتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 في تمام الساعة 22:00 مساءاٌ بتوقيت مصر 23:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة مصر وزيمبابوي، قناة بي ان سبورت beIN SPORTS ماكس max 1-2 بث مباشر HD مباريات أمم أفريقيا 2019.

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