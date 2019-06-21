بالصور- توافد المواطنين على مراكز شباب الخانكة لحضور مباراة افتتاح أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
توافد المواطنون في محافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة، على مراكز الشباب بالخانكة، لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي مصر وزيمبابوي.
وقرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن المحافظة، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث جرى تجهيز 93 مركز شباب لمشاهدة البطولة بصورة جماعية واستقبال الجماهير، مؤكدًا أنه حدث تاريخي مهم لا بد من الاحتفال به، وتوفير كل سبل متابعة أهالي القليوبية للبطولة في أي مكان.
وأضاف أنه جرى فتح جميع مراكز الشباب والنوادي أمام الجماهير للاستمتاع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري قادر على إحراز البطولة.
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