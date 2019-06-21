- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعم الشاعر أمير طعيمة المنتخب الصري، اليوم في افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
علق الشاعر أكير طعيمة على الحضور الجماهيري الكبير للمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، التي ستقام مساء اليوم باستاد القاهرة.
وكتب طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: " عودة استاد القاهرة المرعب هتفرق و ما أدراك ما استاد القاهرة و الـ ١٠٠ الف وحش اللي روضوا سابقا أعتي وحوش أفريقيا".
وتابع طعيمة: "أنا شخصيا لا هحلل و لا هلوم على تشكيل وهشجع المنتخب بس لغاية اَخر ماتش، ورفقا ببعض اللاعبين اللي ملعبوش قدام العدد ده قبل كده".
واختتم تعليقه: "بإذن الله بطولتنا مع تمنياتي بالتوفيق لكل الفرق العربية الشقيقة إلى أن يقابلوا منتخب مصر".
منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يعلق على الحضور الجماهيري في افتتاح بطولة أمم إفريقيا: "عودة استاد القاهرة المرعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.