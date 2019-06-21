الخليج 365 يكشف حالة لاعب نيجيريا بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال مصدر مقرب من المنتخب النيجيري، إن صامويل كالو، لا يُعاني من أزمة قلبية وإنما تعرض لحالة من الجفاف، مشددًا أن حالته باتت أفضل.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لأمم إفريقيا، قد ذكرت أن اللاعب غادر مران النسور اليوم الجمعة متأثرًا بأزمة قلبية.

وقال مصدر مقرب من المنتخب النيجيري رفض الكشف عن اسمه إن حالة صامويل مستقرة في الوقت الحالي.

وأكمل المصدر أن الأطباء أخبروا مسؤولي المنتخب بأن اللاعب يُعاني من حالة جفاف وأنه بحاجة إلى الحصول على كمية كبيرة من السوائل.

نيجيريا سَتُدشن المشوار يوم غدٍ السبت بمواجهة بوروندي.

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