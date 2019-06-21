بالأعلام والتيشيرت.. مشجعو البحيرة يستعدون لصافرة بداية مشوار المنتخب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: بدأ الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، في التوافد على المقاهي وأماكن عرض المباريات بمراكز الشباب والميادين العامة. وشهدت مدينة كفر الدوار، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام شاشات العرض التي وضعت بمدخل المدينة. وبدأ شباب مبادرة صوت كفر الدوار في توزيع الأعلام وتيشيرت المنتخب على الحضور ليكتسي المكان بألوان زي المنتخب الوطني وسط مظاهر الاحتفالات استعدادا لبدء مشوار المنتخب. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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