"أرحب بكم جميعًا في مصر".. السيسي يعطي إشارة انطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.
وقال السيسي، خلال كلمته من استاد القاهرة: "أرحب بكم جميعا وبالأخوة الأعزاء في قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، استاد القاهرة الدولي لحضور افتتاح أمم أفريقيا ومباراة المنتخب المصري والفراعنة.
وامتلأالاستاد عن آخره بالجماهير، حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً.
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