بالصور- أهالي قرية "طارق حامد" بالدقهلية يتوافدون على مركز الشباب لمتابعة مباراة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
توافد أهالي قرية كفر الأصالي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس اللاعب طارق حامد، على مركز الشباب والذي أطلق عليه اسم اللاعب، لمتابعة أولى مباريات المنتخب الوطني في مشواره نحو حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأنهى مسؤولو مركز شباب طارق حامد استعداداتهم لاستقبال الأهالي، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي.
وحرص مكرم حامد، شقيق اللاعب على التواجد في محيط المركز وتوزيع الأعلام على شباب القرية، مرددين الهتافات المؤيدة للمنتخب.
وأكدت والدة اللاعب، أن ابنها كان يتصل بها بصفة مستمرة، ويطمئنها عليه وعلى زملائه، مؤكدًا لها أن منتخب مصر قادر على الفوز بالبطولة.
وأجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اتصالًا هاتفيًا مع اللاعب طارق حامد ووجه له وللمنتخب المصري أطيب الأمنيات بالتوفيق، ومواصلة تقديم الأداء اللافت والمستوى المتميز الذي يليق بمنتخب مصر العريق.
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