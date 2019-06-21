تكثيف أمني بالمنوفية.. و35 سيارة إسعاف لتأمين ساحات عرض أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

قال اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، اليوم الجمعة، إنه تابع انتشار القوات في شوارع محافظة المنوفية بالكامل، لتأمين أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية في جميع أنحاء المحافظة، عن طريق إنشاء بوابة لكشف المفرقعات بكل مكان يتواجد به شاشات عرض لإذاعة مباريات البطولة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، في تصريحات صحفية، أنه تم تأمين أماكن التجمعات قبل بداية المباريات ولحين الانتهاء من كل المباريات يوميًا ولحين الانتهاء من البطولة، إضافة إلى الكشف داخل الأماكن المخصصة للجمهورية عن طريق خبراء المفرقعات.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الدفع بـ35 سيارة إسعاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتأمين المباريات، والبالغ عددها 10، وهي شبين الكوم، منوف، بركة السبع، قويسنا، الباجور، السادات، الشهداء، تلا، وسرس الليان، أشمون، خوفًا من حدوث حالات الاختناق نظرًا للتزاحم.

وأضاف مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن جميع العاملين بمرفق الإسعاف على أهبة الاستعداد لتأمين اليوم في كافة مدن المحافظة.