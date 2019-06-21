بالصور| حكيم يشعل حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة الافتتاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حكيم صورًا من داخل استاد القاهرة، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".
وظهر حكيم وهو يشعل حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمباوي، التي ستقام بعد قليل، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
يذكر أن حكيم سيغني خلال الحفل الافتتاحي للبطولة بجانب نجوم اَخرين من أفريقيا.
كما شارك حكيم في غناء الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان "متجمعين" والتي ستغنى خلال الحفل، بمشاركة المطرب النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" ٤ مرات، كذلك المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.
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