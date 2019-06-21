رومانيا تكتسح انجلترا برباعية في بطولة أمم أوروبا للشباب

حقق منتخب رومانيا للشباب فوزًا كبيرًا على منتخب انجلترا باربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليومالجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا للشباب
سجل أهداف رومانيا جورج بوشكاس ويانيس وهاجي وفلورنيل كومان في الدقائق ٧٦،٨٥،٨٨،٩٣، بينما سجل اهداف إنجلترا ديمري جري وتامي ابراهام في الدقيقتين ٧٩،٨٦
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