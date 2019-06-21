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الكشف عن رقم قميص آرون رامزي مع يوفنتوس

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كشفت تقارير إيطالية عن رقم قميص الويلزي آرون رامزي، مع فريق يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وينضم رامزي رسمياً إلي صفوف السيدة العجوز

أول يوليو المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع آرسنال يوم 30 يونيو الجاري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن رامزي سيرتدي القميص رقم 8، الذي ارتداه في آرسنال آخر 3 مواسم.

ولعب رامزي في آرسنال لمدة 8 مواسم، حيث انضم للفريق في 2011 قادمًا من كارديف سيتي.

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