رياضة | نيمار يواصل التمرد على برشلونة.. ويؤكد: لا أريد أموال باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يواصل التمرد على برشلونة.. ويؤكد: لا أريد أموال باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برازيلية، العديد من التطورات حول صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان إلى برشلونة مرة أخرى.

ووفقًا لما ذكره موقع "UOL Esporte" البرازيلي، فإن نيمار أخبر المقربين منه انه لم يعد يريد اموال باريس سان جيرمان، هو يريد فقط العودة إلى الاجواء العائلية في البارسا بجانب ميسي وسواريز.

وأكدت التقارير أن زملاء نيمار في المنتخب البرازيلي يعرفون ذلك، فقد اعترف لهم نيمار في فوز البرازيل 7-1 على هندوراس.