رياضة | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي على نايل سات.. مشاهدة مباراة مصر Yalla shoot رابط ماتش مصر SalaH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي على نايل سات.. مشاهدة مباراة مصر Yalla shoot رابط ماتش مصر SalaH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير المصرية والعربية والإفريقية، المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة 21 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولي للبطولة القارية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تردد القنوات المفتوحة على "نايل سات" و "هوت بيرد" الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي:

.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France

Astra 19.2°E-12581 V 22000

• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

• تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

• تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

• تردد قناة TPA1

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NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

• تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

• تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

• تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

• تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

• تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

• تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band

• تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band

• تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

• تردد قناة Tele Congo

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA

• تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band