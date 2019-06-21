رياضة | جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي على نايل سات.. مشاهدة مباراة مصر Yalla shoot رابط ماتش مصر SalaH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي على نايل سات.. مشاهدة مباراة مصر Yalla shoot رابط ماتش مصر SalaH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب الجماهير المصرية والعربية والإفريقية، المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة 21 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولي للبطولة القارية.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تردد القنوات المفتوحة على "نايل سات" و "هوت بيرد" الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي:
.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France
Astra 19.2°E-12581 V 22000
• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
Astra 19E – 12402 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
• تردد قناة اورتيم – ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
• تردد قناة اورتب – ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
• تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
• تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
• تردد قناة Canal 2 International
Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
SES 22°W 10986 V 30000 5/6
• تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
• تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
• تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
• تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
• تردد قناة ZNBC TV 1
Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
• تردد قناة EuroSport Deutschland
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
• تردد قناة Tele Congo
Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
• تردد قناة RTB TV
Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band