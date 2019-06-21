رياضة | مانشستر سيتي يقترب من حسم التعاقد مع نجم دفاع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من حسم التعاقد مع نجم دفاع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الاتفاق يبقى قريب للغاية بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، حول انتقال جواو كانسيلو من اليوفي للسيتي.

وذكر موقع "كالنشيو ميركاتو" الإيطالي، أن اليوفي يريد حوالي 60 مليون يورو، بينما السيتي لم يتجاوز عرضه 50 مليون يورو بعد، لكنهم وجدوا اتفاق مع اللاعب.

ومازالت الإتصالات مستمرة والحلول يمكن ان تأتي من المكافآت، ومن ثم فإن الأيام القادمة قد تشهد نقاشات خلال سفر باراتيسي المدير الرياضي لليوفي إلى إنجلترا.

وباتت المسافة قصيرة بين الطرفين، وبعدها سيكون على اليوفي البحث عن وريث لكانسيلو للجهة اليمنى الدفاعية.