رياضة | نجم جنوى: كيليني تسبب في بكائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جنوى: كيليني تسبب في بكائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حوار له مع الاذاعة الأرجنتينية "شو سبورت"، تحدث المدافع كريستيان روميرو، لاعب جنوى الإيطالي، حول كلمات نقلها له جيورجيو كيليني قائد ومدافع يوفنتوس الإيطالي.

وقال روميرو -وهو من المفترض أن يوقع لليوفي مع بقاءه المحتمل في جنوى بالإعارة-: "أخبرني كيليني انه ينتظرني في يوفنتوس، بكيت تقريباً، لم اكن اصدق ذلك، اخبرت كل عائلتي بذلك".

وأضاف عن وضعه في ايطاليا في بداية الموسم عندما جاء من الأرجنتين ومشاركته ما بعد بشكل اكثر من المتوقع: "اعتقدت انني سألعب في قليل المباريات، كنا في الملعب 30 لاعب في اليوم الاول وبالنسبة للمدرب لم اكن اساسياً، كان هناك لاعبين كبار واربعة مدافعين امامي".

بالنهاية وجد روميرو مساحته هناك وكانت مشاركته الاولى ضد اليوفي في الاليانز ستاديوم عند التعادل ما بينهم، والان من المتوقع ان يوقع ثم يبقى في جنوى بالاعارة على الاغلب لسنة اخرى.