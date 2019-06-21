رياضة | طريقة استقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في المنزل.. شاهد مباراة مصر الآن بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة استقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في المنزل.. شاهد مباراة مصر الآن بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد أقل من ساعة مباراة مصر ضد زيمبابوي والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن إصدار بعض القرارات الخاصة بإطلاق خدمات إضافية تتمثل في نقل البطولة عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

ويسمح ذلك للمواطنين مشاهدة القناة بسهولة وإستقبالها من خلال الأريال الهوائي بالتوازي مع البث الفضائي للقناة التي ستقوم بنقل الاستديوهات التحليلية.

ولإستقبال القناة ومتابعة المباراة يرجى القيام بالخطوات التالية :-

• الحصول على إريال.

• شراء جهاز إستقبال صغير داخلي.

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• توصيل الإريال في التلفزيون.

• إلغاء توصيل جهاز الريسيفر.

• ضبط إعدادات التلفاز.

• الإستعداد لإستقبال البث.

• البحث عن القنوات الأرضية.

• في حالة فشل الوصول إلى القناة الضغط على البحث اليدوي.

• فور ظهور القناة قم بالحفظ والإستمتاع بمشاهدة المباراة.