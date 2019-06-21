رياضة | عاجل.. الرئيس السيسي يعلن انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يعلن انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين والمقامة على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

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وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولي: "أهلا بجميع المنتخبات الإفريقية في مصر أهلا بكم في بلدكم الثاني".

وتابع: "على بركة الله أفتتح بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين".