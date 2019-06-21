رياضة | استقرار الحالة الصحية لنجم نيجيريا بعد إصابته بتوقف في عضله القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقرار الحالة الصحية لنجم نيجيريا بعد إصابته بتوقف في عضله القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

صرح بذلك رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة افريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال اللاعب حالته مستقرة ويمكنه اللعب غدا حيث اثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

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وأوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل "جفاف" مما أدى إلى اصابته.

و تابع :" اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة علي متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث اية مواقف شبيهه".

وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص اسعاف اللاعب.