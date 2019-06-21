رياضة | طاقم تحكيم مصر وزيمبابوي يتابع حفل افتتاح أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم مصر وزيمبابوي يتابع حفل افتتاح أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام طاقم التحكيم" الذى سيدير لقاء مصر وزيمبابوى بقيادة الكاميرونى "أليوم نيانت بالتواجد فى ملعب ستاد القاهرة الدولى لمشاهدة الجماهير ومشاهدة مراسم الإحتفال.

ويدير اللقاء الحكم الكاميرونى "اليوم نيانت" ويساعده كل من الكاميرونى "إيفاريست مينكواندى" والسنغالى الحاج مالك سامبا والحكم الرابع ناجيت ندياى من السنغال.

وتقام فى العاشرة مساءاً مباراة مصر وزيمبابوى فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ويتواجد الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.