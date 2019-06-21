رياضة | عاجل.. مفاجأتين في تشكيل مصر الأساسي أمام زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأتين في تشكيل مصر الأساسي أمام زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة زيمبابوي بعد قليل، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019. وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد أيمن منصور خط الوسط : طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح خط الهجوم : مروان محسن.

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