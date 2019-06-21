رياضة | انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مراسم إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتواجد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، داخل الملعب للإشراف بنفسه على التحضيرات للإحتفالات،وسيشهد تواجد المطرب حكيم بعد قليل لغناء الأغنية الرسمية للبطولة بجانب مطربين من كوت ديفوار والسنغال.