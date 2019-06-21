اونلاين | يلا شوت egypt مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر رابط مباراة مصر Mohamed salah كورة لايف HD جودة متعددة

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يلتقي مساء اليوم، منتخب مصر مع زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو وستستمر حتى ‭19‬ يوليو بمشاركة 24 منتخبا، مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة بث مباشر 21-6-2019 في بطولة كاس الامم الافريقية، رابط مباراة مصر بث مباشر بدون تقطيع.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21/6/2019 يلا شوت koralive

تبدأ مباراة منتخب مصر في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس HD1 وبين سبورتس ماكس HD1، وقناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي، وسيتولي التعليق على المباراة كلًا من علي محمد علي وأيمن الكاشف وعلي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة.

تشكيل مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: أحمد المحمدى، وباهر المحمدى، وأحمد حجازى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، ومحمد الننى، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن.

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تشكيل زيمبابوي

جورج تشيجوفا - جيمي دزينجاي - أليك موديمو - دايفينج ليونجا - تيناغ حاديبي - داني فيري - خامات بيليات - مارشال مونيتسي - موتيزوا - نياشا موشيكوي - إيفانز روسيك.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر

نقدم لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر كورة ستار، في افتتاح بطولة كاس امم افريقيا، وتجمع المباراة منتخبي مصر وزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة A التي تضم أيضًا منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية، بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر اليوم يوتيوب لايف، متابعة محمد صلاح Mohamed salah.

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شاهدوا معنا مباراة مصر وزيمبابوي لحظة بلحظة بدون تقطيع، نقدم لكم رابط بث مباشر مناسب لجميع سرعات الإنترنت وباقات الموبايل، بالإضافة إلي صورة ثابتة بدون توقف، يلا شوت لايف متابعة مباراة مصر اليوم، الفراعنة بقيادة محمد صلاح يواجهون منتخب زيمبابوي في افتتاح البطولة الافريقية الكبيرة.

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مشاهدة مباراة مصر اليوم على ستاد القاهرة في بطولة كأس أمم إفريقيا، رفاق محمد صلاح يسعون لتحقيق الفوز لانطلاقة قوية في البطولة الافريقية وسط الجماهير المصرية، التي تأمل في تحقيق البطولة للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.